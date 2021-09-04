Наблюдателей из стран НАТО заинтересовали Армейские международные игры в Сербии

Наблюдатели из стран НАТО присутствовали на конкурсах Армейских международных игр в Сербии и Катаре.

Всего на 15 конкурсах, прошедших на территории 11 стран, была организована работа 37 групп иностранных наблюдателей от 22 стран, расположенных на 5 континентах.

Впервые конкурс «Авиадартс» в Рязанской области посетила делегация от Японии. Кроме того, первые раз интерес к конкурсам АрМИ проявили Индонезия и Малайзия.

Шире всего иностранные наблюдатели были представлены на конкурсе «Десантный взвод» - 25 своих представителей прислал Индия и Вьетнам.

Сами игры проходят с 22 августа по 4 сентября, в них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих, которые поделены на 277 команд из 42 стран мира.