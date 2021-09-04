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В ФСВТС рассказали о готовности предложить МиГ-35 для участия в малайзийском тендере

Андрей Аркадьев
14:59 04.09.2021
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев отметил, что данный самолет оснащен самыми современными системами.
В ФСВТС рассказали о готовности предложить МиГ-35 для участия в малайзийском тендере
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Россия в сентября следующего года предложит истребитель МиГ-35 для участия в тендере ВВС Малайзии заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

«Российская сторона рассматривает возможность участия "Рособоронэкспорта" с самолетом МиГ-35 в тендере ВВС Малайзии на поставку учебно-тренировочных/легких боевых самолетов. Наше предложение для участия в этом тендере планируется предоставить малазийским партнерам в этом месяце», - сказал он в ходе Восточного экономического форума.

МиГ-35 - истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Самолет является глубокой модификацией МиГ-29, способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям.

Презентация МиГ-35 состоялась 27 января 2017 года, в этом же году самолет был представлен на авиасалоне «МАКС-2017».

Основными отличиями истребителя от МиГ-29 являются РЛС «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой, комплекс обороны со средствами РЭБ, открытая архитектура БРЭО, уменьшение стоимости летного часа в 2,5 раза, увеличение боевой нагрузки.

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