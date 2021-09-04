«Азарт и профессионализм»: замминистра обороны Панков поздравил команду РФ с победой на «Эльбрусском кольце»

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил награды победителям международного конкурса горных подразделений «Эльбрусское кольцо». В этом году в соревнованиях горных подразделений победила команда Воздушно-десантных войск РФ, вторыми стали военнослужащие Узбекистана, бронзовые награды у военных из Казахстана.

«На протяжении 14 дней мы все с интересом наблюдали за ходом выполнения специальных задач и стали свидетелями событий, сочетающих в себе накал страстей, азарт соперничества, верх командного духа, мастерство участников и профессионализм тренерского штаба. Приятно отметить, что люди с оружием в руках встречаются здесь как друзья. Не сомневаюсь, что сегодня вы с улыбкой пожмете друг другу руки и порадуетесь совместным успехам», - сказал Панков на церемонии награждения

Замминистра поблагодарил участников соревнований за честную спортивную борьбу и командный дух от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу, представителей военных ведомств стран, которые сочли важным и нужным принять участие в этих состязаниях, организаторов и судей конкурса за высокий профессионализм, слаженную работу и объективное судейство.

«Уверен, что такие состязания - это лучший способ повысить боеспособность войск и укреплять доверие между вооруженными силами наших стран», - подчеркнул замминистра.

В соревнованиях, которые включали 15 спецзаданий, приняли участие команды России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана и Южной Осетии. За две недели военнослужащие совершили 100-километровый марш, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников и три горные реки.

Также Панков осмотрел новый мобильный комплекс для тренировки навыков передвижения по труднопроходимой местности в Центре горной подготовки и выживания военнослужащих «Терскол». Комплекс также предназначен для выработки приемов и способов преодоления препятствий. На нем могут заниматься одновременно до 25 человек. Уникальность комплекса в том, что он в кратчайшие сроки может быть развернут в местах подготовки специалистов.

Вместе с представителями зарубежных делегаций участников конкурса Армейских международных игр «Эльбрусское кольцо» возложил цветы к памятнику воину альпинисту - защитнику Отечества. В годы Великой Отечественной войны, воины-альпинисты, имевшие хорошую физическую подготовку, вели тяжелые бои на Эльбрусе и в Приэльбрусье с немецко-фашистскими захватчиками.