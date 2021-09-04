Блинкен рассказал, что нужно сделать талибам* для смягчения санкций

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не считает необходимым смягчать санкции в отношении талибов* при условии, что боевики и далее будут ограничивать свободу передвижения жителей Афганистана.

Глава американского госдепа уточнил, что ранее Совет безопасности ООН принял соответствующую резолюцию, которая призывает террористов «Талибана»* исполнять обязательства по обеспечению безопасного и свободного выезда афганцев из страны.

«Как вы знаете, "Талибан"* добивается смягчения санкций, а также возможности для своих лидеров путешествовать свободно, чего в условиях действующих санкций они делать не могут. Если руководство талибов* будет нарушать последнюю резолюцию Совбеза ООН по свободе перемещений, сложно представить, какими могут быть перспективы смягчения этих санкций», - цитирует РИА Новости слова Блинкена с пресс-конференции, прошедшей в пятницу.

Ранее Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе телефонного разговора представители стран поделились друг с другом тем, как Россия и США действуют в сложившихся обстоятельствах.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.