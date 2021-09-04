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СК обнаружил 12 млн рублей в жилище обвиняемого во взятке должностного лица в Ленобласти

Анна Берестовая
00:11 04.09.2021
Должностное лицо Ленобласти обвинили в получении крупной взятки.
СК обнаружил 12 млн рублей в жилище обвиняемого во взятке должностного лица в Ленобласти
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда, скрин
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В Ленинградской области против должностного лица Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы выдвинуто обвинение в получении взятки. Согласно информации СК РФ по региону, выявлено незаконное получение главным специалистом отдела надзора за строительством зданий и сооружений департамента государственного строительного надзора Комитета крупной суммы денег.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый инициировал выплату ему 170 тысяч рублей от проектировщика коммерческой организации через посредника. За это он предложил оказать услугу в виде ускорения проверки объекта капитального строительства и выдачи заключения о соответствии данного объекта всем предъявляемым требованиям.

В ходе допроса задержанный гражданин полностью признал свою вину и описал обстоятельства совершения преступления. При обыске жилья обвиняемого сотрудниками СК совместно с правоохранителями были обнаружены и изъяты свыше 12 миллионов рублей, а также способная оказаться полезной для следствия документация.

© СК РФ по Ленинградской области
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