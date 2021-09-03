Полет сквозь шторм: летчики-палубники подняли в небо МиГ-29К для отработки навыков

Истребители МиГ-29К взмыли в небо над Мурманской областью. Военные летчики готовы к выполнению задачи в штормовую погоду, в любое время суток, даже в условиях полярной ночи. Летают сегодня часто. Много работы у техников - каждую машину надо проверить. На исправность и безотказность. Обязательно погладить крыло - это уже традиция. И лишь потом - отправить на «взлетку».

Летчики-палубники по авиационным меркам выполняют наиболее сложные, напряженные и опасные полеты. Поэтому на их подготовку отводят больше времени, чем в авиации берегового базирования. Так что летают здесь и днем и ночью, при любых погодных условиях.

На «взлетке» МиГи сразу набирают неимоверно высокую скорость. Взмывают в небо цвета «молоко», с редкими просветами. С земли истребители вообще не видно. Однако вид из кабины потрясающий. Но летчикам, конечно, не до красот. Небо - их рабочее место. У штурмана Алексея Солдатова так уже четверть века. Несмотря на стаж и опыт, вместе с сослуживцами он отрабатывает один из самых трудных элементов - заход на посадку, говоря летным языком, «при установленном минимуме погоды».

«Скажем так, это по нижней границе возможности летчика и самолета. Когда облачность низкая, летчики тренируются заходить на посадку по приборам», - рассказал штурман 100-го корабельного истребительного авиаполка Алексей Солдатов.

Как и на взлете, когда истребитель буквально рвет с места, так и на посадке - она очень быстрая. Всего несколько секунд - и МиГ-29К уже на полосе.

В сильнейший дождь, из-за стены которого полосу не разглядеть, машины сажают и молодые летчики. Уверенно, без замечаний. Хотя им еще летать и летать - в полярную ночь, в снежные заряды. А они не за горами. Уже на днях в Мурманской области прогнозируют первые заморозки.