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Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии

Анна Назайкина
08:17 03.09.2021
Как сообщается, во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация.
© Видео: thejackbeyer, Twitter © Фото: NSF, twitter
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Неудачей закончился первый испытательный полет ракеты Alpha американской частной компании Firefly Aerospace. Аппарат взорвался всего через две с половиной минуты после старта прямо над местом взлета - базой ВВС «Ванденберг» в Калифорнии.

«Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», - говорится в сообщении компании в Twitter.

Как отмечается, разработчики готовы продолжить испытания Alpha, которая была создана для бурно растущего рынка небольших спутников. В компания пообещали выяснить все обстоятельства инцидента после сбора данных.

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