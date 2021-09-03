Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии

Неудачей закончился первый испытательный полет ракеты Alpha американской частной компании Firefly Aerospace. Аппарат взорвался всего через две с половиной минуты после старта прямо над местом взлета - базой ВВС «Ванденберг» в Калифорнии.

«Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», - говорится в сообщении компании в Twitter.

Как отмечается, разработчики готовы продолжить испытания Alpha, которая была создана для бурно растущего рынка небольших спутников. В компания пообещали выяснить все обстоятельства инцидента после сбора данных.