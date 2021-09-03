Самолет врезался в здание в Коннектикуте

В американском штате Коннектикут в городе Фармингтон небольшой самолет врезался в здание - в строении образовался пожар. На месте инцидента работают правоохранительные органы. Как сообщает местный телеканал Kiro 7, инцидент произошел в офисном здании - погибло четыре человека.

«Мы отреагировали на инцидент с падением самолета на здание. Пожалуйста, избегайте зоны крушения, чтобы аварийные бригады смогли эвакуировать жителей прилегающих районов», - сообщается в Twitter местной полиции.

Ранее в США небольшого размера лайнер упал на жилое здание. Инцидент произошел на территории города Виктории в штате Миннесота.