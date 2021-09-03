Дегтярев рассказал, как Хабаровск может стать городом-миллионником

Примерно к 2034 году или раньше Хабаровск сможет превратиться в город-миллионник в том случае, если с 2024 года в нем будет вводиться по миллиону жилых «квадратов» в год. Об этом сообщил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, отметив, что такого плана намереваются придерживаться для преобразования региональной столицы.

По его словам, соответствующая площадь застройки позволит поселиться 30-50 тысячам человек. Таким образом, при условии, что сегодня население города составляет 610 тысяч человек, приблизительно десятилетия хватит для преодоления миллионного барьера.

«Условно, 50 тысяч... умножаем на 5 лет - 250 тысяч - это 2029 год. И еще на пять - еще 250 тысяч», - цитирует Дегтярева РИА Новости.

Также глава региона указал, что в Хабаровском крае намереваются создать под задачу Дальневосточный кластер строительных материалов. Эта мера будет предполагать и строительство новой социальной инфраструктуры и создание предприятий и производств.