Эксперт из Украины рассказала, как правильно есть сало

Фуд-терапевт, консультант по питанию из Украины Анастасия Голобородько заявила, что украинское сало богато полезными веществами и витаминами, но при этом его нужно употреблять в умеренных количествах, правильно сочетая с другими продуктами.

«Как можно испортить сало? Переесть или неверно сочетать. Окислить, нагреть, поджарить до шкварок (сверхтоксично), смешать с рафинированным зерном или в плотный прием еды с сахаром», - отметила Голобородько в беседе с РИА Новости.

По мнению фуд-терапевта, такой способ поедания сала приведет к целому спектру проблем со здоровьем. Замедлится процесс естественного детокса, снизится уровень тестостерона, повысится риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также могут появиться диабет второго типа, ожирение и метаболический синдром.

Голобородько сказала, что сало является источником насыщенных жиров, которые должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Фуд-терапевт назвала и другие источники этого вещества: мясо, сливочное масло, сыры, сливки и сметана, кокосовое и пальмовое масло.

Эксперт добавила, что омега-6 в составе сала - полиненасыщенная жирная кислота, которая входит в состав всех мембран клеток. Она участвует во многих гормональных и иммунных реакциях, необходима для работы сердца, но в растительных маслах не встречается. В сале содержатся омега-3 и омега-9 - не менее важные для организма элементы.

«Сало лучше всего сочетать с сырыми овощами и зеленью. Натуральные ферменты овощей помогут ему лучше усвоиться», - сказала эксперт.

По ее словам, главные минусы сала это - крайне высокая калорийность, региональные привычки приготовления и употребления и вероятность нахождения в нем паразитов.

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