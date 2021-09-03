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Военные ЦВО разгромили «боевиков» из САУ «Нона-СВК» в горах Тувы: видео

Анна Берестовая
05:00 03.09.2021
Военнослужащие ЦВО мортирной стрельбой из самоходного орудия «Нона-СВК» уничтожили группу «НВФ» в ходе совместных российско-казахстанских учений в Туве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе практического этапа российско-казахстанских совместных тактических учений, уничтожили бандгруппу условного противника при помощи артиллерийских расчетов САУ «Нона-СВК» на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

По замыслу практического эпизода учений, при проведении воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» была обнаружена условная группа незаконного вооруженного формирования, которая двигалась по горному серпантину в направлении населенного пункта.

Для уничтожения «бандгруппы» были задействованы расчеты 120-мм самоходных артиллерийских установок САУ 2С23 «Нона-СВК». Военнослужащие заняли позиции для ведения огня и выполнили мортирную стрельбу по целям условного противника с дистанции более трех километров. Стрельба 120-мм минами производится при углах возвышения более 45 градусов.

Для дальнейшего поиска и уничтожения разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после ударов артиллерии выполнили уничтожение «боевиков» из стрелкового оружия.

Основными целями учений являются совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла ведение боевых действий.

Совместные ротно-тактические учения военнослужащих России и Казахстана проходят в период с 31 августа по 4 сентября. В них принимают участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники.

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