В Киеве загорелся Костел Святого Николая
В центре украинской столицы произошел пожар в Костеле Святого Николая.
© Видео: Анатолій Бобок, Facebook © Фото: Анатолій Бобок, Facebook
В центре Киева на улице Большой Васильковской вспыхнула католическая церковь - Костел Святого Николая. Пламя охватило кровлю сооружения.
По сообщению мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожар возник между первым и вторым этажами костела. Пожару, как указал градоначальник в своем аккаунте в Telegram, был присвоен второй ранг.
К настоящему моменту пожар удалось локализовать. В результате случившегося, согласно имеющейся информации, никто не пострадал.