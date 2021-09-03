В Киеве загорелся Костел Святого Николая

В центре Киева на улице Большой Васильковской вспыхнула католическая церковь - Костел Святого Николая. Пламя охватило кровлю сооружения.

По сообщению мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожар возник между первым и вторым этажами костела. Пожару, как указал градоначальник в своем аккаунте в Telegram, был присвоен второй ранг.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать. В результате случившегося, согласно имеющейся информации, никто не пострадал.