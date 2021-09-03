Диетолог рассказала о вкусном способе укрепить иммунитет в холодную погоду

Согреваться чаем в осенние прохладные дни лучше всего не просто так, а сразу с пользой дела. В холодную промозглую погоду организм человека испытывает стресс, поэтому в то время, когда в европейской части России наступает календарная осень, нужно помочь организму укрепить иммунитет.

Врач-диетолог Римма Мойсенко советует делать это с помощью травяного чая каркаде, который имеет красный цвет, кислый вкус и не только утоляет жажду, но и обеспечивает выведение из организма накопившихся в нем токсических элементов.

«Иммунный ответ организма поднимается за счет антоцианов, содержащихся в каркаде и определяющих цвет самого чая. Его употребление делает иммунную систему устойчивой к различным заболеваниям», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Чай также обеспечивает хорошее потоотделение, поэтому любые токсические элементы постепенно выйдут из организма вместе с лишней жидкостью, особенно если укрыться теплым одеялом.