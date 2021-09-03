СМИ: вылетевший из Москвы в Белгород самолет подал сигнал тревоги и вернулся обратно

Сообщается, что пассажирский самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Белгород, подал сигнал тревоги и возвращается обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбу.

«Самолет SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности», — цитирует слова источника ТАСС.

По сообщениям СМИ, самолет благополучно приземлился в Шереметьево. Сообщается, что на борту находится 81 пассажир и 5 членов экипажа.