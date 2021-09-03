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ЦПВС: комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» ПВО Сирии уничтожили 21 израильскую ракету

Кира Тило
22:00 03.09.2021
Военнослужащие Сирии уничтожили 21 израильскую ракету с помощью ПВО российского производства.
ЦПВС: комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» ПВО Сирии уничтожили 21 израильскую ракету
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Истребители ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар по целям на территории Сирии, выпустив 24 ракеты. Атака была отражена подразделениями сирийских ПВО с помощью комплексов российского производства. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«Около 01.30 3 сентября 4 истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» уничтожена 21 ракета», — заявил Кулить.

Конвоем ООН доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи в Идлибскую зону деэскалации через контрольно-пропускной пункт «Мизназ» в провинции Алеппо. Подразделениями вооруженных сил и органов безопасности САР во взаимодействии с российским ЦПВС обеспечено безопасное прохождение гумконвоя ООН, проведена проверка и очистка местности на маршруте его движения.

Три сирийский военнослужащих получили ранения в результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кинсибба.

В округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано 2 обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции.

Боевики произвели минометный обстрел из населенного пункта Телеф по позициям правительственных сил в районе Согана. Также артиллерийскому удару со стороны боевиков из Телль-Маледа подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Вастия, один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранение.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны– 28 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 19 обстрелов, в провинции Латакия –11 обстрелов, в провинции Алеппо – 1 обстрел, в провинции Хама – 4 обстрела.

*«Джабхат Ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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