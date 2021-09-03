В музее АрМИ наградили победителей командной эстафеты второго дивизиона и индивидуальной гонки «Танкового биатлона»
Представители Минобороны РФ во главе с Главкомом Сухопутных войск ВС РФ Олегом Салюковым вручили лучшим танкистам ключи от автомобилей УАЗ, «Лада» и мотоциклов «Минск».
© Фото: Минобороны РФ
В музее АрМИ состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дивизиона командной эстафеты, а также этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон». Лучшие танкисты из разных стран получили ключи от автомобилей УАЗ, «Лада» и мотоциклов «Минск».
В упорной борьбе второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон» третье место завоевала сборная Мьянмы. Второе место досталось танкистам Таджикистана. Золотым финалистом стала команда Киргизии, которая в следующим году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона. Кубок победителям 2 дивизиона 2021 года вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.