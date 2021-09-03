Армия В музее АрМИ наградили победителей командной эстафеты второго дивизиона и индивидуальной гонки «Танкового биатлона» Валентина Пескова Представители Минобороны РФ во главе с Главкомом Сухопутных войск ВС РФ Олегом Салюковым вручили лучшим танкистам ключи от автомобилей УАЗ, «Лада» и мотоциклов «Минск». © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В музее АрМИ состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дивизиона командной эстафеты, а также этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон». Лучшие танкисты из разных стран получили ключи от автомобилей УАЗ, «Лада» и мотоциклов «Минск». В упорной борьбе второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон» третье место завоевала сборная Мьянмы. Второе место досталось танкистам Таджикистана. Золотым финалистом стала команда Киргизии, которая в следующим году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона. Кубок победителям 2 дивизиона 2021 года вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. © Минобороны РФ Также состоялось награждение лучших танковых экипажей первого и второго дивизионов этапа «Индивидуальная гонка». В первом дивизионе победителем стал экипаж ЮВО в составе командира танка старшего сержанта Даниила Храмова, наводчика-оператора старшего сержанта Сергея Гайдеика и механика-водителя ефрейтора Владимира Огадзе. Экипаж показал результат 19 минут 18 секунд. Поздравили победителей главнокомандующий Сухопутными генерал армии Олег Салюков и советник генерального директора научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» генерал армии в запасе Алексей Маслов. Военнослужащим вручили ключи от автомобилей УАЗ. © Минобороны РФ Второе место в индивидуальном зачете первого дивизиона занял экипаж ВВО: командир танка старшина Александр Намсараев, наводчик-оператор старшина Дашинима Галданов и механик-водитель рядовой Виктор Хишектуев. Военнослужащие прошли трассу за 19 минут 34 секунды. С успешным выступлением танкистов поздравили советник министра обороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов и олимпийская чемпионка Анна Чичерова, вручив им ключи от автомобилей «Лада». © Минобороны РФ Бронзовыми призерами гонки стали сразу два экипажа: третий экипаж КНР и третий экипаж Республики Беларусь, которые показали время 19 минут 39 секунд. Сборную Китая представили командир танка лейтенант Ню Чжэньго, наводчик-оператор старшина 4 ранга Лян Боцзинь и механик-водитель старший сержант Пань Юйхун. В составе белорусского выступали командир танка лейтенант Михаил Ланкевич, наводчик-оператор старший прапорщик Денис Моисеенко и механик-водитель ефрейтор Андрей Зылевич. © Минобороны РФ Наградили экипажи ключами от мотоциклов «Минск» заместитель главнокомандующего Сухопутных войск генерал-лейтенант Виктор Лизвинский и вице-президент Федерации танкового биатлона Александр Куликов. Победителей и призеров второго дивизиона этапа «Индивидуальная гонка» ценными подарками наградили главный судья конкурса «Танковый биатлон» генерал-майор Александр Глазков и генеральный директор ООО «Авента ДК» Сергей Горбашов. Победителем в индивидуальном зачете среди команд второго дивизиона стал второй экипаж Киргизии. Командир танка сержант Абдыкайым уулу Тилек, наводчик-оператор сержант Торобек уулу Абдимитал и механик-водитель сержант Омурзак Жидебаев смогли в упорной борьбе финишировать за 26 минут 15 секунд. Вторую ступень пьедестала почета с итоговым результатом 26 минут 47 секунд разделили второй экипаж Мьянмы в составе командира танка капитана Пье Фье Чьо, наводчика-оператора капитана Чье Зин Тет, механика-водителя прапорщика Аунг Кхит Мина и третий экипаж Таджикистана, который представляли командир танка капитан Саидджон Мирзоев, наводчик-оператор старший лейтенант Саидмумин Муминов, механик-водитель старший лейтенант Мулломухаймин Муродов. Третье место в индивидуальном зачете занял первый экипаж Таджикистана в составе командира танка майора Пайрама Давлатова, наводчика-оператора майора Комрона Холматова и механика-водителя капитана Собирджона Кабутова, которые преодолели трассу за 27 минут 23 секунд. © Минобороны РФ Дополнением церемонии награждения стали выступления творческих коллективов - участников конкурса «Армия культуры». В 2021 году в «Танковом биатлоне» принимают участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. В этом году российскую команду как всегда представляют лучшие танковые экипажи ВС РФ - победители всеармейского этапа конкурса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика