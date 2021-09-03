Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В музее АрМИ наградили победителей командной эстафеты второго дивизиона и индивидуальной гонки «Танкового биатлона»

Валентина Пескова
21:04 03.09.2021
Представители Минобороны РФ во главе с Главкомом Сухопутных войск ВС РФ Олегом Салюковым вручили лучшим танкистам ключи от автомобилей УАЗ, «Лада» и мотоциклов «Минск».
В музее АрМИ наградили победителей командной эстафеты второго дивизиона и индивидуальной гонки «Танкового биатлона»
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В музее АрМИ состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дивизиона командной эстафеты, а также этапа «Индивидуальная гонка» конкурса «Танковый биатлон». Лучшие танкисты из разных стран получили ключи от автомобилей УАЗ, «Лада» и мотоциклов «Минск».

В упорной борьбе второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон» третье место завоевала сборная Мьянмы. Второе место досталось танкистам Таджикистана. Золотым финалистом стала команда Киргизии, которая в следующим году выступит в ряду сильнейших сборных первого дивизиона. Кубок победителям 2 дивизиона 2021 года вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

© Минобороны РФ

Также состоялось награждение лучших танковых экипажей первого и второго дивизионов этапа «Индивидуальная гонка». В первом дивизионе победителем стал экипаж ЮВО в составе командира танка старшего сержанта Даниила Храмова, наводчика-оператора старшего сержанта Сергея Гайдеика и механика-водителя ефрейтора Владимира Огадзе. Экипаж показал результат 19 минут 18 секунд. Поздравили победителей главнокомандующий Сухопутными генерал армии Олег Салюков и советник генерального директора научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» генерал армии в запасе Алексей Маслов. Военнослужащим вручили ключи от автомобилей УАЗ.

© Минобороны РФ

Второе место в индивидуальном зачете первого дивизиона занял экипаж ВВО: командир танка старшина Александр Намсараев, наводчик-оператор старшина Дашинима Галданов и механик-водитель рядовой Виктор Хишектуев. Военнослужащие прошли трассу за 19 минут 34 секунды. С успешным выступлением танкистов поздравили советник министра обороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов и олимпийская чемпионка Анна Чичерова, вручив им ключи от автомобилей «Лада».

© Минобороны РФ

Бронзовыми призерами гонки стали сразу два экипажа: третий экипаж КНР и третий экипаж Республики Беларусь, которые показали время 19 минут 39 секунд. Сборную Китая представили командир танка лейтенант Ню Чжэньго, наводчик-оператор старшина 4 ранга Лян Боцзинь и механик-водитель старший сержант Пань Юйхун. В составе белорусского выступали командир танка лейтенант Михаил Ланкевич, наводчик-оператор старший прапорщик Денис Моисеенко и механик-водитель ефрейтор Андрей Зылевич.

© Минобороны РФ

Наградили экипажи ключами от мотоциклов «Минск» заместитель главнокомандующего Сухопутных войск генерал-лейтенант Виктор Лизвинский и вице-президент Федерации танкового биатлона Александр Куликов.

Победителей и призеров второго дивизиона этапа «Индивидуальная гонка» ценными подарками наградили главный судья конкурса «Танковый биатлон» генерал-майор Александр Глазков и генеральный директор ООО «Авента ДК» Сергей Горбашов.

Победителем в индивидуальном зачете среди команд второго дивизиона стал второй экипаж Киргизии. Командир танка сержант Абдыкайым уулу Тилек, наводчик-оператор сержант Торобек уулу Абдимитал и механик-водитель сержант Омурзак Жидебаев смогли в упорной борьбе финишировать за 26 минут 15 секунд.

Вторую ступень пьедестала почета с итоговым результатом 26 минут 47 секунд разделили второй экипаж Мьянмы в составе командира танка капитана Пье Фье Чьо, наводчика-оператора капитана Чье Зин Тет, механика-водителя прапорщика Аунг Кхит Мина и третий экипаж Таджикистана, который представляли командир танка капитан Саидджон Мирзоев, наводчик-оператор старший лейтенант Саидмумин Муминов, механик-водитель старший лейтенант Мулломухаймин Муродов.

Третье место в индивидуальном зачете занял первый экипаж Таджикистана в составе командира танка майора Пайрама Давлатова, наводчика-оператора майора Комрона Холматова и механика-водителя капитана Собирджона Кабутова, которые преодолели трассу за 27 минут 23 секунд.

© Минобороны РФ

Дополнением церемонии награждения стали выступления творческих коллективов - участников конкурса «Армия культуры».

В 2021 году в «Танковом биатлоне» принимают участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. В этом году российскую команду как всегда представляют лучшие танковые экипажи ВС РФ - победители всеармейского этапа конкурса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
Видео
Япония, Афганистан и Лавров с Шойгу: о чем говорил Путин в главный день ВЭФ во Владивостоке
18:28 Армия
Дрожь земли, звон стреляных гильз: в КНР завершился самый захватывающий этап «Суворовского натиска»
17:58 Спорт
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как лучший бомбардир сборной
17:53 В стране и мире
Видео
На Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень и град
16:00 В стране и мире
Таиланд призывает создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации
Популярное
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Видео
Шойгу спрогнозировал появление гиперзвуковых летательных аппаратов
Самолет Як-40 может получить водородный двигатель
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.