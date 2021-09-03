Два человека пострадали от ураганного ветра в Екатеринбурге

На Екатеринбург в пятницу вечером обрушился штормовой ветер. Из-за погодных условий два человека пострадали, а кровли некоторых зданий сорваны. Об этом сообщается на сайте МЧС по Свердловской области.

«В результате порывов ветра до 21 м/с в г. Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждены 5 кровель зданий на общей площади 470 кв.метров. Пострадали 2 человека. Они направлены на осмотр в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 13 населенных пунктах области зафиксированы проблемы с энергоснабжением. По словам спасателей, технологические нарушения не оказывают влияния на системную надежность сетевого комплекса.

Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте и осуществляют ремонтные работы.