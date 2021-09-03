В подмосковной Лобне нарисовали юнармейское «Граффити Победы»
Арт-объект размером три на пять метров появился на территории школы №4 в городе Лобня. Активисты «Юнармии» нанесли на стену одного из зданий учебного заведения изображение ветерана Великой Отечественной войны Александра Жирохова. Как рассказал заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов, проект, направленный на сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, активно поддерживают по всей стране.
«Здорово, что еще один город присоединился к Всероссийской юнармейской акции „Граффити Победы“. Когда мы только начинали реализовывать проект, то и представить не могли, что наши работы станут настолько популярными. Спрос такой, что на сайте „Юнармии“ мы создали целый раздел, где можно загрузить заявку и предложить свой город в качестве площадки для юнармейского граффити. И этот раздел все время пополняется инициативами ребят», — рассказал Кузнецов.