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В подмосковной Лобне нарисовали юнармейское «Граффити Победы»

Кира Тило
19:44 03.09.2021
Активисты «Юнармии» нанесли изображение ветерана ВОВ Александра Жирохова на стену одного из зданий учебного заведения.
© Видео: Юнармия © Фото: Юнармия
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Арт-объект размером три на пять метров появился на территории школы №4 в городе Лобня. Активисты «Юнармии» нанесли на стену одного из зданий учебного заведения изображение ветерана Великой Отечественной войны Александра Жирохова. Как рассказал заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов, проект, направленный на сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, активно поддерживают по всей стране.

«Здорово, что еще один город присоединился к Всероссийской юнармейской акции „Граффити Победы“. Когда мы только начинали реализовывать проект, то и представить не могли, что наши работы станут настолько популярными. Спрос такой, что на сайте „Юнармии“ мы создали целый раздел, где можно загрузить заявку и предложить свой город в качестве площадки для юнармейского граффити. И этот раздел все время пополняется инициативами ребят», — рассказал Кузнецов.

© Юнармия

По традиции рядом с героем-земляком юнармейцы нарисовали своего коллегу, отличника учебы — Федора Домнишора из юнармейского отряда «Патриоты Лобни». Юноша признается, что сделает все, чтобы не подвести товарищей и оправдать возложенное на него доверие.

«Быть примером для своих сверстников – вот цель номер один. Для меня большая честь оказаться в одном ряду с почетным гражданином нашего города Александром Андреевичем. Ведь наши ветераны — для нас самый главный пример доблести и отваги. Глядя на них, мы понимаем, к чему стремиться и кем стать», - подчеркнул юнармеец.

Александр Жирохов — ветеран Вооруженных сил СССР, почетный гражданин города Лобня. Начало Великой Отечественной войны встретил юнгой Северного флота. Более 40 лет он посвятил Военно-морскому флоту, пройдя путь от матроса до капитана I ранга. Служил на кораблях Каспийской флотилии, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. Имеет многочисленные награды, среди них орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и «Знак Почета». В Лобне в течение 15 лет возглавлял городской совет ветеранов войны и труда.

Стоит отметить, что юнармейская акция, проводимая в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти» стартовала в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символизируя нерушимую связь поколений, она уже «прошагала» через всю страну от Краснодара до Владивостока.

© Юнармия

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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