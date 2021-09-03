В подмосковной Лобне нарисовали юнармейское «Граффити Победы»

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По традиции рядом с героем-земляком юнармейцы нарисовали своего коллегу, отличника учебы — Федора Домнишора из юнармейского отряда «Патриоты Лобни». Юноша признается, что сделает все, чтобы не подвести товарищей и оправдать возложенное на него доверие.

«Быть примером для своих сверстников – вот цель номер один. Для меня большая честь оказаться в одном ряду с почетным гражданином нашего города Александром Андреевичем. Ведь наши ветераны — для нас самый главный пример доблести и отваги. Глядя на них, мы понимаем, к чему стремиться и кем стать», - подчеркнул юнармеец.

Александр Жирохов — ветеран Вооруженных сил СССР, почетный гражданин города Лобня. Начало Великой Отечественной войны встретил юнгой Северного флота. Более 40 лет он посвятил Военно-морскому флоту, пройдя путь от матроса до капитана I ранга. Служил на кораблях Каспийской флотилии, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. Имеет многочисленные награды, среди них орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и «Знак Почета». В Лобне в течение 15 лет возглавлял городской совет ветеранов войны и труда.

Стоит отметить, что юнармейская акция, проводимая в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти» стартовала в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символизируя нерушимую связь поколений, она уже «прошагала» через всю страну от Краснодара до Владивостока.