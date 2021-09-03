Россия пришла первой на трассе «Гонки героев» в конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка»

Сборная России пришла первой на трассе «Гонки героев» в конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка». Военные полицейские из РФ обошли лидирующих на конкурсе сербов почти на восемь минут.

Российская сборная показала время 54 минуты 14 секунд. Следом пришли к финишу иранцы - 57 минут 5 секунд. Третьими финишировали сербы - 1 час 2 минуты 46 секунд.

Сама «Гонка героев» включает в себя 30 препятствий. Это вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, танк, под которым нужно проползти, различные стены, строительные леса, канатная переправа и другие. Все они расположены на дистанции в 12 километров.

В конкурсе военных полицейских участвуют Россия, Сербия, Иран, Кипр, Казахстан и Катар.