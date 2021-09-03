На Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень и град
В столице и некоторых городах области отмечаются осадки с сильным ветром и градом.
© Видео: Instagram, @valentina411979, @takaboru © Фото: Дмитрий Паршин, РИА Новости
В столичный регион опять пришла осенняя погода. В Москве и Подмосковье прошел сильный ливень и град.
Местные жители выкладывают в социальные сети фотографии и видео разбушевавшейся погоды. Осадки с сильным ветром и градом отмечаются в Москве и некоторых городах области.
Ранее специалист центра «Фобос» рассказал, что осенью погода будет в основном холодная и дождливая, а во второй половине месяца «есть надежда на тепло и солнце».