В стране и мире Работников прокуратуры Алтая подозревают в подделке снимка у мемориала ВОВ Кира Тило Сотрудников алтайской прокуратуры заподозрили в фотошопе фотографий около военного мемориала. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Сотрудников прокуратуры Республики Алтай заподозрили в подделке фотографий. Ведомство Алтая сообщило РИА Новости, что страницу, на которой появилось фото, ведет региональная общественная организация ветеранов. Интернет-пользователи заметили странные силуэты сотрудников прокуратуры на фотографии около военного мемориала. На одном из снимков стоит ветеран, а на другом - фигуры сотрудников прокуратуры, добавленные, возможно, при помощи фотошопа. Пользователи считают, что работники подделали фото, чтобы показать, что посетили мемориал в день окончания Второй мировой войны. © Прокуратура Алтайского края Отмечается, что подобная «подделка» - не первая фотография, сделанная с помощью графического редактора. Ранее интернет-пользователи видели такие же фотографии. Региональное ведомство проверяет информацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика