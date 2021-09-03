Работников прокуратуры Алтая подозревают в подделке снимка у мемориала ВОВ
Сотрудников алтайской прокуратуры заподозрили в фотошопе фотографий около военного мемориала.
© Фото: РИА Новости
Сотрудников прокуратуры Республики Алтай заподозрили в подделке фотографий. Ведомство Алтая сообщило РИА Новости, что страницу, на которой появилось фото, ведет региональная общественная организация ветеранов.
Интернет-пользователи заметили странные силуэты сотрудников прокуратуры на фотографии около военного мемориала. На одном из снимков стоит ветеран, а на другом - фигуры сотрудников прокуратуры, добавленные, возможно, при помощи фотошопа. Пользователи считают, что работники подделали фото, чтобы показать, что посетили мемориал в день окончания Второй мировой войны.
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