В Узбекистане торжественно закрыли конкурс АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета»
В общекомандном зачете сборная России заняла второе место. Первое завоевал Узбекистан, а третье - Китай.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В Узбекистане прошло торжественное закрытие конкурса АрМИ-2021 «Военно-медицинская эстафета».
В индивидуальном зачете среди участников от России первое место в категории «Лучший водитель» занял рядовой Алдар Арсенов. Третье место среди женских команд врачебного состава взяла военнослужащая Юлия Благодир.
В общекомандном зачете сборная России заняла второе место. Первое завоевал Узбекистан, а третье - Китай.
В рамках торжественного закрытия команды прошли парадным строем по плацу полигона Фориш. После этого выступил оркестр Центрального военного округа Узбекистана, а также прогремел салют.