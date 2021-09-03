Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач оценил вероятность развития эпидемии бубонной чумы от сусликов в России

Светлана Иванова
16:04 03.09.2021
В стране функционирует противочумная служба, которая проводит мониторинг ситуации на территориях, расположенных близко у границ с Монголией. Само заболевание не распространяется очень быстро и лечится современными антибиотиками, заверил доктор.
Врач оценил вероятность развития эпидемии бубонной чумы от сусликов в России
© Фото: Dirk Funhoff, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Эпидемия бубонной чумы, очаги которой зафиксировали в приграничных с Россией районах Монголии, крайне маловероятна. Такой позиции придерживается врач-эксперт Тимур Пестерев. Как пояснил специалист в комментарии «360», заболевание является эндемичным для Монголии, поскольку его переносят грызуны и живущие на них блохи.

Чтобы не заразиться, необходимо придерживаться несложных рекомендаций по безопасности: не гладить диких животных и не употреблять их в пищу. При этом инфицированный человек может передать инфекцию другим людям.

«Бубонная чума передается контактным путем. Если это легочная форма - то воздушно-капельным путем с мокротой. У бубонной - больше с выделениями, в которых много возбудителя», - пояснил эксперт.

Однако сегодня чуму не стоит воспринимать как приговор. Заболевание лечится современными антибиотиками, отметил доктор. Кроме того, в России функционирует противочумная служба, которая проводит мониторинг ситуации на территориях, расположенных близко у границ с Монголией.

Ранее в приграничных с Россией районах Монголии зафиксировали очаги бубонной чумы. Некоторые случаи заболевания в этой стране были связаны с охотой на зараженных сусликов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:00 В стране и мире
Таиланд призывает создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации
15:32 Армия
Российские химики-разведчики получили серебряные медали в конкурсе «Безопасная среда» в Китае
13:13 Армия
Видео
Замминистра обороны Евкуров оценил влияние АрМИ на военное сотрудничество
12:17 В стране и мире
Видео
Путин: при вопросе признания талибов* нужно смотреть, что стоит за их заявлениями
11:30 В стране и мире
Лавров заявил о возможности разрешения ситуации в Афганистане мирным путем
Популярное
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Видео
Шойгу спрогнозировал появление гиперзвуковых летательных аппаратов
Самолет Як-40 может получить водородный двигатель
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.