Врач оценил вероятность развития эпидемии бубонной чумы от сусликов в России

Эпидемия бубонной чумы, очаги которой зафиксировали в приграничных с Россией районах Монголии, крайне маловероятна. Такой позиции придерживается врач-эксперт Тимур Пестерев. Как пояснил специалист в комментарии «360», заболевание является эндемичным для Монголии, поскольку его переносят грызуны и живущие на них блохи.

Чтобы не заразиться, необходимо придерживаться несложных рекомендаций по безопасности: не гладить диких животных и не употреблять их в пищу. При этом инфицированный человек может передать инфекцию другим людям.

«Бубонная чума передается контактным путем. Если это легочная форма - то воздушно-капельным путем с мокротой. У бубонной - больше с выделениями, в которых много возбудителя», - пояснил эксперт.

Однако сегодня чуму не стоит воспринимать как приговор. Заболевание лечится современными антибиотиками, отметил доктор. Кроме того, в России функционирует противочумная служба, которая проводит мониторинг ситуации на территориях, расположенных близко у границ с Монголией.

Ранее в приграничных с Россией районах Монголии зафиксировали очаги бубонной чумы. Некоторые случаи заболевания в этой стране были связаны с охотой на зараженных сусликов.