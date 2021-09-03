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Су-24 и Су-30СМ обрушили бомбовые удары на «противника» под Калининградом

Андрей Аркадьев
16:42 03.09.2021
Бомбометание выполнялось на высотах от 200 метров до двух километров.
Су-24 и Су-30СМ обрушили бомбовые удары на «противника» под Калининградом
© Фото: Минобороны России
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Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ нанесли высокоточные бомбовые удары по мишеням, которые имитировали скопления противника, его командные пункты и боевую технику на полигоне в Калининградской области.

Тренировки проводились в рамках подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021», все цели были поражены, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«Помимо практического бомбометания, летчики морской авиации флота отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника», - говорится в сообщении.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в афганской и чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1 400 Су-24.

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