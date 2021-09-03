Российская команда взяла серебро на конкурсе «Снайперский рубеж» в Белоруссии

Российская команда заняла второе место на конкурсе АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» в Белоруссии.

Две недели российские снайперы выполняли конкурсные задания разных уровней сложности. Они соревновались в точности и дальности поражения мишеней, а также в скорости стрельбы - как днем, так и ночью.

В упорной и напряженной борьбе российские снайперы уступили только принимавшей конкурс Белоруссии. На третьем месте расположилась команда Китая.

Всего за призовые места соревновались 11 команд из России, Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Катара и Шри-Ланки.