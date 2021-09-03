На МКАД обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны

В Москве в районе МКАД во время проведения ремонтных работ обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, бомба лежит не обезвреженной на данном участке дороги со времен проведения там боев с 1941 по 1945 год.

Как сообщает ГИБДД, в настоящее время перекрыто движение в сторону области на съезде с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе. На место обнаружения находки вызваны экстренные службы.

Сотрудники правоохранительных органов организовали объездной путь для транспорта на опасном участке.