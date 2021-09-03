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На «Ходынском поле» в Москве появилась Аллея Славы

Алексей Баранов
23:02 03.09.2021
Мероприятие посвящено 80-летию формирования и участия Московского народного ополчения в Битве за Москву и контрнаступлению советских войск.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На территории ПКиО «Ходынское поле» в Москве состоялась эколого-патриотическая акция по созданию Аллеи Славы из 80 «Кедров Великой Победы» для увековечения памяти участников народного ополчения.

Создание Аллеи Славы стало началом масштабной акции по высадке «Кедров Великой Победы» на территории всех муниципальных округов города Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев.

Мероприятие реализуется при поддержке и участии представителей Администрации Президента Российской Федерации, Сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы РФ, депутатов Московской Городской думы, Правительства города Москвы, представителей Министерства Обороны РФ, руководителей общественных организаций ветеранов, детей и потомков ополченцев.

В акции по созданию Аллеи Славы приняли участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, сенатор Российской Федерации, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки «АФРОКОМ» Игорь Морозов, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион, сенатор Российской Федерации Владимир Кожин, советский и российский спортсмен, борец классического стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов, член Совета Федерации, заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации Александр Карелин, председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Герой Советского Союза полковник Владимир Горовой и другие.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, участие в проектах, подобных акции «Кедры Великой Победы», почетно для коллектива холдинга.

«Это уникальный проект, это дань памяти и благодарности ветеранам, среди которых было много строителей, которые с оружием в руках защищали Родину на фронте и ковали Победу в тылу. Благодаря их беспримерному подвигу сегодня мы живем под мирным небом, строим города, дороги, метро, растим детей. Проходят годы, десятилетия, меняются поколения, но память о подвиге ополченцев навсегда остается в наших сердцах. Именно им посвящена недавно возведенная с участием холдинга новая станция московского метро “Народное Ополчение” Большой кольцевой линии. Аллея Славы – это очередной искренний и сердечный знак благодарности и уважения нашим ветеранам», – подчеркнул он.

Всенародный проект «Кедры Великой Победы» совместно с Международным проектом «Сад памяти» направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

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