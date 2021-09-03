Жителей Земли предупредили об угрозе катастрофического извержения супервулкана

В недрах дремлющего супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии продолжается накопление магмы. К такому выводу пришли геологи, отслеживающие показатели подъема купола застывшей лавы в кальдере. Результаты научной работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment. У вулкана имеется самая большая кальдера в мире, ее площадь составляет 1 775 квадратных километров.

Международная группа ученых из США, Германии, Австралии и Индонезии изучила состав застывшей магмы супервулкана и по изотопному составу аргона и гелия в минералах определила возраст слоев вулканических пород. Данные исследователей показали, что примерно каждые 17 тысяч лет происходили крупные извержения, однако между ними сохранялась определенная активность.

Для оценки будущей опасности супервулканов сегодня используется поиск жидкой магмы под ними, однако этот метод не сработал в отношении суматранского супервулкана, в кальдеру которого продолжала медленно поступать магма, приподнимая застывшие слои лавы. По мнению геологов, их открытие заставляет переосмыслить существующие знания и методы изучения супервулканов на предмет потенциальной опасности.

Сейчас на Земле существует порядка 20 супервулканов, извержение любого из них может спровоцировать глобальное изменение климата, а также привести к катастрофическим последствиям для всего живого.