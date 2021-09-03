Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин назвал версию гибели митрополита Филиппа без участия опричника Скуратова

Светлана Иванова
13:12 03.09.2021
Глава государства также посоветовал перед возведением монастыря Отроч в Твери получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Опричник Малюта Скуратов мог быть непричастен к смерти митрополита Филиппа в XVI веке. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о версиях гибели опального священнослужителя.

«Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо», - указал глава государства.

Путин также посоветовал перед возведением монастыря Отроч в Твери получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - добавил президент.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил главе государства о планах восстановить монастырь Отроч в областной столице, отметив, что реконструкция, в частности, затронет церковь, где соратник Ивана Грозного задушил попавшего в опалу у царя митрополита Московского и всея Руси Филиппа. Глава государства напомнил тогда губернатору, что существуют разные версии гибели священнослужителя.

В настоящее время от Успенского Отроч монастыря, который находился в центре Твери, остался лишь Успенский собор. Сейчас на месте древней обители находится руинированное здание Тверского речного вокзала, возведенное в стиле сталинского неоклассицизма. Постройку, которая является объектом культурного наследия регионального значения и архитектурным символом города, Руденя пообещал передвинуть ради восстановления монастыря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.