Путин назвал версию гибели митрополита Филиппа без участия опричника Скуратова

Опричник Малюта Скуратов мог быть непричастен к смерти митрополита Филиппа в XVI веке. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о версиях гибели опального священнослужителя.

«Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо», - указал глава государства.

Путин также посоветовал перед возведением монастыря Отроч в Твери получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - добавил президент.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил главе государства о планах восстановить монастырь Отроч в областной столице, отметив, что реконструкция, в частности, затронет церковь, где соратник Ивана Грозного задушил попавшего в опалу у царя митрополита Московского и всея Руси Филиппа. Глава государства напомнил тогда губернатору, что существуют разные версии гибели священнослужителя.

В настоящее время от Успенского Отроч монастыря, который находился в центре Твери, остался лишь Успенский собор. Сейчас на месте древней обители находится руинированное здание Тверского речного вокзала, возведенное в стиле сталинского неоклассицизма. Постройку, которая является объектом культурного наследия регионального значения и архитектурным символом города, Руденя пообещал передвинуть ради восстановления монастыря.