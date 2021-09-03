В Мексике 16 человек погибли в ДТП с автобусом

В северной части штата Сонора в Мексике 16 человек стали жертвами аварии с автобусом. Еще 22 человека пострадали в результате происшествия.

Согласно информации прокуратуры штата, шестеро пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на шоссе вдоль американской границы в рассветные часы.

На данный момент известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось из-за столкновения автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает в соцсети Twitter прокуратура региона. спасательная операция на месте продолжается.