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Замминистра обороны Евкуров оценил влияние АрМИ на военное сотрудничество

Тимур Шерзад
13:13 03.09.2021
Евкуров отметил и то, что военнослужащие стран мира демонстрируют на Играх друг другу то, чему они научились на занятиях по боевой подготовке. Что хорошо на ней сказывается. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров оценил влияние Армейских международных игр на военное сотрудничество. 

«Участники соревнований получают огромное удовольствие от общения между собой, налаживается тесное военное сотрудничество», - заявил он во время награждения победителей конкурсов «Десантный взвод» и «Тактический стрелок».

Евкуров отметил и то, что военнослужащие стран мира демонстрируют на Играх друг другу то, чему они научились на занятиях по боевой подготовке. Что хорошо на ней сказывается. 

«Я поздравляю всех победителей. Поздравляю всех участников соревнований», - сказал он.  

В самих конкурсах «Десантный взвод» и «Тактический стрелок», проходивших в Рязанской области, победила команда России. Второе место в «Десантном взводе» поделили команды Китая и Казахстана. В «Тактическом стрелке» второе место досталось Китаю, а третье - Казахстану. 

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