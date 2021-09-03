Путин сказал, кто должен следить за мировым порядком

По мнению президента России Владимира Путина, наблюдать за порядком в мире должна ООН и ее Совет Безопасности. Об этом глава государства заявил на Восточном экономическом форуме, комментируя публикации СМИ о «падении гегемонии США».

«За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, в том числе и ее постоянные пять членов. Это, конечно, очень удобный случай, чтобы "оттоптаться" на том, что произошло в Афганистане и американской политике, - действительно, это катастрофа... Теперь происходят попытки сохранить свое влияние под видом продвижения принципов демократии. Но если демократия нужна народу, он придет к ней сам», - сказал Путин.

Также Путин заявил, что при обсуждении вопроса признания правительства «Талибана* в Афганистане следует исходить из того, что стоит за их заявлениями.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.