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Путин сказал, кто должен следить за мировым порядком

Алексей Курильченко
12:40 03.09.2021
Президент России прокомментировал публикации о лишении США статуса «хранителя мирового порядка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По мнению президента России Владимира Путина, наблюдать за порядком в мире должна ООН и ее Совет Безопасности. Об этом глава государства заявил на Восточном экономическом форуме, комментируя публикации СМИ о «падении гегемонии США».

«За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, в том числе и ее постоянные пять членов. Это, конечно, очень удобный случай, чтобы "оттоптаться" на том, что произошло в Афганистане и американской политике, - действительно, это катастрофа... Теперь происходят попытки сохранить свое влияние под видом продвижения принципов демократии. Но если демократия нужна народу, он придет к ней сам», - сказал Путин.

Также Путин заявил, что при обсуждении вопроса признания правительства «Талибана* в Афганистане следует исходить из того, что стоит за их заявлениями.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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