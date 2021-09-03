Пусками зенитных ракет под Астраханью завершился этап учений системы ПВО СНГ

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» поразили более 20 учебных мишеней на учениях войск противовоздушной обороны СНГ «Боевое содружество - 2021», прошедших на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В маневрах также были задействованы экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34, многоцелевых истребителей Су-30СМ, а также самолетов Су-25СМ, Су-24МР, Су-35, МиГ-29СМТ, Як-130, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника», - говорится в сообщении.

Всего в совместных учениях «Боевое содружество - 2021» принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.