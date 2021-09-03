Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
По словам президента РФ, Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио по решению данного вопроса.
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.
«Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях - это нонсенс», - сказал глава государства.
По словам российского лидера, Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио по решению данного вопроса.