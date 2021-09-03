В стране и мире Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом Анна Назайкина По словам президента РФ, Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио по решению данного вопроса. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом. «Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях - это нонсенс», - сказал глава государства. По словам российского лидера, Москва никогда не отказывалась от диалога с Токио по решению данного вопроса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика