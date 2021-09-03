Армия Сборная России стала досрочным чемпионом Армейских международных игр - 2021 Тимур Шерзад По словам главного судьи АрМИ-2021 генерал-майора Александра Перязева, сборную России по медальному зачету уже никому не догнать. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сборная России стала досрочным чемпионом Армейских международных игр - 2021. Об этом сообщил главный судья соревнований генерал-майор Александр Перязев. «Мы можем в Главной судейской коллегии уже определить страну-победителя, которой должен быть вручен главный кубок. Это сборная Российской Федерации. У нас еще не завершилось шесть конкурсов, но по медальному зачету, по первым местам сборную России уже не догнать», - рассказал «Звезде» Перязев. По его словам, второе, третье, четвертое и пятое места еще могут поменяться. Будут подводиться итоги других конкурсов, в том числе и проходящих во Вьетнаме и Белоруссии, и для других стран это может изменить их места в медальном зачете. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика