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Сборная России стала досрочным чемпионом Армейских международных игр - 2021

Тимур Шерзад
10:59 03.09.2021
По словам главного судьи АрМИ-2021 генерал-майора Александра Перязева, сборную России по медальному зачету уже никому не догнать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Сборная России стала досрочным чемпионом Армейских международных игр - 2021. Об этом сообщил главный судья соревнований генерал-майор Александр Перязев.

«Мы можем в Главной судейской коллегии уже определить страну-победителя, которой должен быть вручен главный кубок. Это сборная Российской Федерации. У нас еще не завершилось шесть конкурсов, но по медальному зачету, по первым местам сборную России уже не догнать», - рассказал «Звезде» Перязев. 

По его словам, второе, третье, четвертое и пятое места еще могут поменяться. Будут подводиться итоги других конкурсов, в том числе и проходящих во Вьетнаме и Белоруссии, и для других стран это может изменить их места в медальном зачете. 

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