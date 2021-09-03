Инженеры ЦВО проложили 130 километров противопожарной полосы в Башкирии

Инженеры Центрального военного округа проложили более 130 километров противопожарной полосы в горно-лесистой местности в целях недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.

Опашку проводит инженерная машина разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72. Экипаж лейтенанта Вадима Гуляева успешно справляется с поставленной задачей несмотря на неоднократное падение деревьев на «инженерный танк», временами болотистую и каменистую местность. Военнослужащие в многотонной машине хорошо защищены.

Техника оснащена не только бульдозерным, но и крановым оборудованием. Это позволяет военнослужащим убирать с дороги камни и деревья, засыпать болотистые места, прокладывать пути прохода. В бульдозерном положении ширина ИМР-2М составляет более четырех метров.

Военная техника была направлена на борьбу с пожарами в Республике Башкортостан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.