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Инженеры ЦВО проложили 130 километров противопожарной полосы в Башкирии

Елизавета Потейчук
00:22 03.09.2021
В Башкирии военнослужащие ЦВО проложили противопожарную полосу во избежание возгораний в районе Межгорья.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Инженеры Центрального военного округа проложили более 130 километров противопожарной полосы в горно-лесистой местности в целях недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.

Опашку проводит инженерная машина разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72. Экипаж лейтенанта Вадима Гуляева успешно справляется с поставленной задачей несмотря на неоднократное падение деревьев на «инженерный танк», временами болотистую и каменистую местность. Военнослужащие в многотонной машине хорошо защищены.

Техника оснащена не только бульдозерным, но и крановым оборудованием. Это позволяет военнослужащим убирать с дороги камни и деревья, засыпать болотистые места, прокладывать пути прохода. В бульдозерном положении ширина ИМР-2М составляет более четырех метров.

Военная техника была направлена на борьбу с пожарами в Республике Башкортостан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

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