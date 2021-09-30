Мотострелки ЦВО на учениях преодолели водные преграды на БТР-82А и уничтожили «противника»

В Самарской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на учении преодолели водные препятствия на БТР-82А и уничтожили условного противника. Тренировочные мероприятия проводились на Рощинском полигоне.

Мотострелки с ходу форсировали на бронетранспортерах водную преграду с препятствиями, совершив марш. Далее военнослужащие поразили имитировавшие «противника» мишени из 30-мм автоматических пушек 2А72. Огонь велся на расстояния до полутора тысяч метров. Кроме того, экипажи провели практические действия по боевому слаживанию и радиоподавлению.

В общей сложности в учении, приуроченном ко Дню сухопутных войск, принимали участие свыше тысячи военнослужащих. При этом было задействовано более ста единиц военной и специальной техники.