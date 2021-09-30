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В Атлантическом океане возник тропический шторм «Виктор»

Кира Тило
04:57 30.09.2021
Шторм «Виктор», возникший в Атлантическом океане, движется на северо-запад со скорость 20 м/с.
В Атлантическом океане возник тропический шторм «Виктор»
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Виктор». Об этом стало известно из заявления Национального центра по наблюдению за ураганами США.

«Тропический шторм „Виктор“ - 20-й шторм сезона ураганов 2021 года, который получил имя. Сформировался в Атлантическом океане, минуя острова Кабо-Верде. Усиление прогнозируется в течение следующих нескольких дней, поскольку система перемещается на северо-запад», - сказано в Twitter центра.

Сообщается, что скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 18 м/с. Шторм находится в 870 км к югу от Кабо-Верде. «Виктор» движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч.

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