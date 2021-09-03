«Вырвать» победу: как военным РФ удалось стать лучшими в «Аварийном районе»

Летели искры и земля дымилась во Вьетнаме под ногами участников «Победного рывка» - завершающего этапа конкурса «Аварийный район». Состязания выдались стремительными и драматичными. Конкурс открылся совсем недавно, и вот уже финал. И этот финал - наш. Российская команда победила. Как участники выдержали такой жесткий темп, объяснила корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

«Только бы не упасть и оборудование не уронить. Вот о чем думают участники на этом рубеже. Переправить через глубокий ров технику нужно максимально осторожно, потому что если что-то сломается или выйдет из строя - это целая минута штрафа. И наверстать потом будет очень сложно», - рассказала корреспондент.

На кону первое место. На соседней дорожке вьетнамская команда пытается обойти нашу и даже в какой-то момент вырывается вперед. Много дыма, шума и препятствия - одно за одним. Отставание сокращается на скалодроме.

«Такое впечатление, что на этом испытании у участников просто какая-то катапульта срабатывает, потому что на стену они взбираются за секунды. И это несмотря на то, что позади километр с препятствиями и все уж устали», - рассказала Косогляденко.

Костюм, который защитит от радиационной пыли, но не спасет от вьетнамской жары. И все же некоторые испытания нужно проходить только так, чтобы потом быстро сменить его на другой комбинезон - противопожарный.

«У них с собой экипировка для всех видов работ», - объяснила журналист.

И дальше их уже не остановить. Отставание в 40 секунд стремительно сокращается. Помогают наши быстрые КамАЗы и меткие стрелки. Во время победного рывка вся команда бежит на одном дыхании. Впереди, как и положено, капитан. Под «Катюшу» и под аплодисменты трибун и соперников: они снова лучшие в преодолении «Аварийного района».