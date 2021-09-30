Миротворцы РФ очистили местность от взрывоопасных предметов с привлечением поисковых собак в Карабахе

Российские миротворцы выполняют задачи по разминированию и сплошной очистке территорий и объектов от взрывоопасных предметов вдоль линии разграничения сторон в Аскеранском районе Нагорного Карабаха с привлечением поисковых собак.

Гуманитарное разминирование местности вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе продолжается в соответствии с поданными заявками в адрес командования российского миротворческого контингента от представителей власти районов.

Наряду с современными средствами защиты и разминирования военнослужащие активно используют возможности минно-розыскных собак, пород немецкая овчарка, способных работать в условиях жаркого климата при температурах до плюс 35 градусов, рассказал представитель российского миротворческого контингента Илья Столичный.

«Местность достаточно пересеченная, этим немного осложняется, плюс летом работали в повышенных температурных режимах, но наш комплект разминирования оснащен системой охлаждения, что позволяет работать в более комфортных условиях. Мы заходили и в дома к людям, проводили очистку их садов, огородов полностью и прилегающих территорий к жилым поселкам. Работы более чем хватает потому, что на данной территории применялись различные боеприпасы, кассетные боеприпасы, что приводило к хаотичному минированию местности и нет фиксации минных полей», - сказал Илья Столичный.

При разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, специально обученные собаки различают взрывчатые вещества в груде металла и в глубине строительного мусора.

Для выполнения задач по разминированию, военнослужащие применяют защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2, миноискатели ИМП-С2, и переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», обнаруживающие взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем.

«На объекты мы выходим в составе группы разминирования и группы подрыва. Данные группы, это штатные саперы в своих штатных подразделениях. Каждый из них прошел подготовку в учебных центрах Министерства Обороны, у каждого есть на руках сертификат о том, что он проходил обучение. Технику применяем здесь различную, Урал, БТРы и свою специальную инженерную технику. Уралы предназначены для перевозки личного состава, есть техника, оборудованная для перевозки взрывчатых веществ и средств подрыва, БТР для пересеченной местности где на Урале тяжело проходить», - добавил Столичный.

За сутки от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов очищен 1 га территории, обнаружен и обезврежен один взрывоопасный предмет.

Обнаруженные взрывоопасные и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Всего с 23 ноября 2020 г. российскими саперами проверено 1 937 зданий, очищено более 683 км дорог и свыше 2 300 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 26 033 взрывоопасных предметов.