Тральщики Балтфлота обезвредили около 20 мин военных времен в акватории Финского залива

С 10 августа 2021 года экипажи базовых тральщиков Балтийского флота выполняли задачи по ликвидации остаточной минной опасности в одном из районов Финского залива.

Экипажами кораблей противоминной обороны соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» с помощью штатного оборудования было обнаружено около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мин времен Великой Отечественной войны, которые впоследствии уничтожались методом подрыва прямо на месте.

Большинство опасных находок было обнаружено и уничтожено при помощи современного оборудования, стоящего на вооружении базового тральщика «Александр Обухов» – гидроакустической станции «Александрит», телеуправляемого аппарата «Си Скан» и одного из самоходных телеуправляемых аппаратов, находящихся на корабле.

«Мы уже третий год подряд устраняем остаточную минную опасность. Мы спускаем аппарат, на который прикреплена бомба, подходим к мине, закладываем эту бомбу, затем отходим на безопасное расстояние и производится подрыв мины», - сообщил командир тральщика «Александр Обухов» капитан 3 ранга Сергей Пожидаев.

Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажей минно-тральных кораблей Балтийского флота являются плановыми и выполняются в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

После выполнения задач по ликвидации минной опасности в акватории Финского залива корабли вернулись в пункт постоянного базирования. На берегу экипажи кораблей встретил временно исполняющий обязанности командира Балтийской военно-морской базы капитан 1 ранга Сергей Волков, который принял доклад старшего похода капитана 2 ранга Валентина Исупова об успешном выполнении боевой задачи и наградил отличившихся военнослужащих ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.