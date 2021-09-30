Благодаря ЦПВС впервые за годы заработал крупный пункт пропуска на границе САР и Иордании

На сирийско-иорданской границе уже давно не было так людно. Пункт пропуска Насиб закрыли еще 9 лет назад, когда террористы взяли под контроль южную часть провинции Деръа. Он всего несколько месяцев проработал в 2019 году, но дорога домой многим беженцам все же была закрыта. Например, двухлетний ребенок Шифы никогда еще не был на родине матери.

«Мой муж из Иордании, мы живем там. Но сегодня я рада, что у меня с ребенком появилась возможность снова приехать к родственникам в Дамаск. Я много лет не могла этого сделать. Благодарю всех, кто помог открыть эту таможню. Теперь я снова могу видеть своих родителей, когда захочу», - поделилась Шифа Мхамашохи.

Насиб - самый большой таможенный пост на этой границе. Через него в день могут проехать до 150 машин в каждую сторону, не считая грузового транспорта, который здесь тоже не задерживается надолго.

Таможенный пункт только открылся, но уже забит автобусами, автовозами и фурами с продовольствием. Раньше, когда приграничную территорию контролировали бандформирования, они занимались контрабандой и сами устанавливали цены на продукты. Сейчас у населения появилась возможность покупать товары по более низкой стоимости. А беженцы теперь могут легально возвращаться к себе домой.

Официально перемещение беженцев не осуществлялось с конца 2019 года. Эта блокада надолго разлучила целые семьи. Омар - иорданец, его жена Дуа - сирийка. Им пришлось жить по разные стороны границы. Последний раз они виделись два года назад, а сегодня наконец встретились.

«Переход был закрыт. Так мы и жили порознь все это время. Я ее не видел, только телефон. Сейчас переход открыли, но есть проблемы с коронавирусом, нужно делать ПЦР тесты. На этой стороне они стоят почти 100 долларов», - рассказал житель Иордании Омар Зид.

В Сирии сейчас действительно дорого стоят ПЦР тесты. Сложностей в стране еще много, но как только граница оказалась под контролем правительства, иорданцы тут же протянули руку помощи. Накануне в Аммане состоялось межправительственное совещание, на котором были подписаны новые торговые соглашения.

«Сегодня мы открыли пограничный переход Насиба на границе Иордании и Сирии. Его закрыли в 2012 году из-за активности бандформирований. Месяц назад наши страны подписали договор о возобновлении работы пункта пропуска. Эту дорогу, идущую через таможенный пост, можно назвать кровеносной артерией для торговли, туризма и возвращающихся беженцев», - указал начальник полиции провинции Деръа Дирар Дандал.

Конечно, открытие этого пункта пропуска было бы невозможным без усилий, которые приложили российские военные для мирного урегулирования конфликта на юге Сирии.

«Сегодня на сирийско-иорданской границе вблизи населенного пункта Деръа открыт пропускной пункт. Он позволит создать условия для возвращения тысяч беженцев из Иордании в Сирию и резко увеличить грузооборот между двумя странами. Во многом это стало возможным благодаря процессу мирного постконфликтного урегулирования, который проводит правительство САР при посредничестве и гарантиях РФ», - рассказал представитель ЦПВС Александр Гуляев.

В провинции Деръа продолжается процесс легализации бывших боевиков. К этому моменту уже сдались без боя 10 населенных пунктов. Изъято 1800 единиц оружия и амнистировано 6 765 человек. И увеличивающийся товарооборот между соседями - это лишнее доказательство того, что здесь наконец воцарился мир.