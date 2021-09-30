В Крыму завершились масштабные учения ВДВ: кадры маневров

Тактическое учение с боевой стрельбой с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения завершилось на полигоне Опук в восточной части Крымского полуострова. Учение проходило под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

В ходе активного этапа учения, подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка выдвинулись на указанный рубеж после проведения разведки и планирования боевых действий. При поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений, развернувшись в боевые порядки, они преодолели полосу заграждения условного противника с последующим разгромом его передовых подразделений.

После выполнения задачи, десантно-штурмовые подразделения Новороссийских десантников, с приданными средствами усиления (зенитно-ракетными, противотанковыми, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями), продолжая наступление, нанесли поражение обороняющимся подразделениям условного противника с выполнением этапа боевой стрельбы.

В ходе этапа боевой стрельбы условный противник поражался из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ, бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка», танков Т-72Б3, реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», снайперского вооружения, стрелкового оружия (автоматы АК-12, пулеметы ПКМ и «Печенег») и гранатометов РПГ-7Д, а также ударами штурмовой и армейской авиации и артиллерии, соединениями в составе трех самоходно-артиллерийских дивизионов 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и гаубичного артиллерийского дивизиона 122-мм гаубиц Д-30.

За заключительным этапом учения наблюдал заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Подводя итоги учения, командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий отметил грамотные и умелые действия подчиненных, их высокий профессионализм и морально-волевые качества, а также безотказную работу вооружения, военной и специальной техники, что позволило выполнить все поставленные перед полками задачи.

Уже завтра десантники начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации в Новороссийске и Анапе.

Всего в учении было задействовано около 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.