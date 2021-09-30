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Гаубицы, БМП и «Ураганы»: в Забайкалье завершились масштабные учения ВВО

Кира Тило
03:00 30.09.2021
В Забайкалье завершилось масштабное тактическое учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Забайкальском крае на межвидовом полигоне «Цугол» розыгрышем практического этапа с боевой стрельбой завершилось масштабное тактическое учение, в котором приняли участие свыше трех тысяч военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО).

На этапе практических действий военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими расчетами отработали маневренную оборону и контратаку с выполнением огневых задач.

В ходе учения расчетами самоходных 152-мм гаубиц «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Ураган» предстояло уничтожить отряды и технику «противника» на большом удалении в нескольких районах в зоне ответственности. Подразделения действовали в составе разведывательно-огневых контуров в связке с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и автоматизированных комплексов артиллерийской разведки.

По сигналу расчеты нанесли сосредоточенные огневые удары по целям, имитирующим командные пункты, скопление живой силы и техники боевиков на расстояниях от 8 до 20 км. В свою очередь артиллерийские разведчики в реальном времени обеспечили передачу координат целей для поражения и корректировку огневых налетов.

Важным элементом учения стало форсирование водной преграды экипажами боевых машин пехоты БМП-2 в условиях ведения огня условным противником. Подразделениям с ходу предстояло преодолеть реку Онон на участке шириной более 100 метров. С целью маскировки маневра экипажи действовали в условиях противодействия средствам разведки и наблюдения «противника» с использованием средств постановки аэрозольных завес. Задача была выполнена при взаимодействии, в том числе, со специалистами инженерных войск, которые для переброски танков оперативно установили понтонно-мостовую переправу.

В масштабном мероприятии боевой подготовки помимо основных сил соединения принимали участие подразделения боевого, тылового и технического обеспечения. В учении было задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

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