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Сухопутные войска РФ с 2022 года начнут закупку пистолета «Удав»

Кира Тило
01:43 01.10.2021
Главком Сухопутных войск рассказал о закупке пистолета «Удав» с 2022 года.
Сухопутные войска РФ с 2022 года начнут закупку пистолета «Удав»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Российские Сухопутные войска начнут закупать пистолеты «Удав» в следующем году, сказал «Красной звезде» главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков.


«Со следующего года спланирована закупка пистолетных комплексов „Удав“ в „общевойсковой“ и „специальной“ комплектации (имеется прибор малошумной стрельбы, целеуказатели, фонарик). Пистолетный комплекс „Удав“ имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола», - отметил главком Сухопутных войск.

В пятницу, 1 октября, ВС России отмечают День Сухопутных войск и празднуют 471 годовщину. Эта дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. 

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