Армия Сухопутные войска РФ с 2022 года начнут закупку пистолета «Удав» Кира Тило Главком Сухопутных войск рассказал о закупке пистолета «Удав» с 2022 года. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российские Сухопутные войска начнут закупать пистолеты «Удав» в следующем году, сказал «Красной звезде» главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков.

«Со следующего года спланирована закупка пистолетных комплексов „Удав“ в „общевойсковой“ и „специальной“ комплектации (имеется прибор малошумной стрельбы, целеуказатели, фонарик). Пистолетный комплекс „Удав“ имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола», - отметил главком Сухопутных войск. В пятницу, 1 октября, ВС России отмечают День Сухопутных войск и празднуют 471 годовщину. Эта дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика