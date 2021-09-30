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Сирийский военнослужащий получил ранение при обстреле боевиков в Алеппо

Кира Тило
23:14 30.09.2021
В провинции Алеппо в результате обстрела позиций правительственных войск ранен один сирийский военнослужащий.
Сирийский военнослужащий получил ранение при обстреле боевиков в Алеппо
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В провинции Алеппо в результате обстрела из стрелкового оружия, произведенного террористами из района населенного пункта Кафер-Таала по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра, ранен один сирийский военнослужащий. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 16 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 12 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 8 обстрелов, еще 4 в провинции Латакия. В провинциях Алеппо и Хама зарегистрировано по 2 обстрела.

Также продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон по состоянию на 30 сентября 2021 года урегулировали свой статус 7152 человека, сдано 1958 единиц оружия, более 82,5 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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