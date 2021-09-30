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СМИ: суд арестовал управляющего директора Сбербанка по подозрению в мошенничестве

Анна Берестовая
22:52 30.09.2021
СМИ: суд арестовал управляющего директора Сбербанка по подозрению в мошенничестве.
СМИ: суд арестовал управляющего директора Сбербанка по подозрению в мошенничестве
© Фото: evgeny.zak Facebook
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По сообщению прессы, в столице арестован управляющий директор ПАО «Сбербанк» Евгений Зак, подозревающийся в мошенничестве. Решение о соответствующей мере пресечения, согласно СМИ, было принято Тверским судом Москвы. 

Зак, как указывает РИА Новости, будет заключен под стражу до 28 ноября текущего года. Помимо этого пресса сообщила об аресте бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина.

Оба указанных лица якобы подозреваются в совершении крупного мошенничества в рамках уголовного дела, касающегося экс-заместителя главы Минпросвещения России Марины Раковой. Об этом пишет ТАСС, добавляя, что по этому же делу будто бы была арестована юрисконсульт Кристина Крючкова.

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