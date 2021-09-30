Россия выразила США озабоченность в связи с созданием AUKUS

Во время российско-американских консультаций в Женеве РФ выразила свою озабоченность в отношении недавнего создания союза США, Австралии и Великобритании, получившего название AUKUS. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Он уточнил, что данное партнерство стран включает в себя предоставление Австралии технологий ядерной двигательной установки. Передача технологий предполагается с ожиданием пополнения флота австралийских ВМС восемью атомными подлодками.

Замминистра уточнил, что подобное соглашение идет вразрез с режимом нераспространения, в связи с чем, как считают в МИД РФ, требует обращения к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

«В Вене по линии МАГАТЭ мы будем эти вопросы ставить», - цитирует его ТАСС.

Рябков объяснил, что планы стран альянса плохо сочетаются с необходимостью обеспечивать гарантии отсутствия переключения ядерной деятельности с мирных нужд на военные. Кроме того, по его словам, требует внимание намерении Британии следовать путем наращивания ядерного арсенала.