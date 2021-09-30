Объявлена дата начала работы Двусторонней комиссии РФ-США по ДСНВ

В Женеве 5 октября 2021 года стартует работа Двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующую информацию сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Находящийся в настоящий момент в швейцарском дипломатическом центре замглавы МИД уточнил, что часть пребывающей сегодня на территории Женевы российской делегации останется в городе для участия в мероприятии.

Рябков также указал, что вопрос об уровне участия Российской Федерации в предстоящем саммите G20 пока остается нерешенным.

«Очень важное мероприятие, но решения пока нет», - цитирует его РИА Новости.

Согласно актуальным планам международного сообщества, саммит «большой двадцатки» должен будет пройти 30-31 октября в Риме.