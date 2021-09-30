Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил вопросы миграционной политики в Афганистане с директором МОМ

В Министерстве иностранных дел России проинформировали о телефонном разговоре между заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым и Генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино.

«В центре обсуждения были ситуация в Афганистане и предпринимаемые MOM меры реагирования на миграционные и гуманитарные вызовы в этой стране и регионе», - отмечено на странице ведомства.

Указывается, что с российской стороны был подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия с международной организацией, членом которой Россия стала в апреле 2021 года.

Как уже поясняли в МИД РФ, членство России в МОМ позволит придать новое положительное направление международному диалогу по ключевым миграционным вопросам.